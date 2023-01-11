Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:24

Эрика Андреева обыграла Катарину Завацкую и вышла в финал квалификации Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Australian Open.

В полуфинале 18-летняя спортсменка обыграла украинку Катарину Завацкую со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.

В финале квалификации Australian Open Андреева сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Сара Бейлек (Чехия).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Эрика Андреева (Россия) — Катарина Завацкая (Украина) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
Australian Open
1
Читайте также
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков
Foreign Policy узнал о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Евсеев отказался назвать Овечкина величайшим хоккеистом
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса». Овечкин не набрал очков
Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open

Анастасия Тихонова сыграет с Дианой Шнайдер в финале квалификации Australian Open