Эрика Андреева обыграла Катарину Завацкую и вышла в финал квалификации Australian Open

Сегодня, 11:24
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Australian Open.
В полуфинале 18-летняя спортсменка обыграла украинку Катарину Завацкую со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
В финале квалификации Australian Open Андреева сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Сара Бейлек (Чехия).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация, полуфинал
Эрика Андреева (Россия) — Катарина Завацкая (Украина) — 4:6, 6:3, 6:2