Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге Australian Open обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счетом 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа. На счету 20-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Юлия Риера (Аргентина). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Эрика Андреева (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 7:6 (8:6) Расписание и результаты женской сетки Australian Open-2025