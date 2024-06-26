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Сегодня, 21:45

Эрика Андреева выступит в финале квалификации Уимблдона-2024

Алина Савинова
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона-2024.

В полуфинале 20-летняя россиянка обыграла 31-летнюю представительницу Греции Деспину Папамихаил — 6:1, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 39 минут.

Андреева 2 раза подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале квалификации Андреева сыграет с Сонай Картал из Великобритании.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.

Теннис
Уимблдон
Эрика Андреева
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