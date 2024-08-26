Эрика Андреева вышла во второй круг US Open

Сегодня, 20:06
Российская теннисистка Эрика Андреева в двух сетах обыграла китаянку Юэ Юань в первом круге US Open-2024 — 6:3, 7:6 (9:7).
Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут. Андреева 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету китаянки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
20-летняя Андреева впервые в карьере вышла во второй раунд Открытого чемпионата США. Следующей соперницей россиянки на этом турнире станет победительница матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США, WC).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 7:6 (9:7)