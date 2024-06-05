Эррани и Паолини могут сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос» с россиянками Андреевой и Звонаревой

Теннисистки Сара Эррани и Ясмин Паолини обыграли американку Эмму Наварро и россиянку Диану Шнайдер в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3. В полуфинале итальянки сыграют с победителями пары Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Парный разряд Четвертьфинал Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 11) — Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — 6:3, 6:3