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«Большой шлем»

31 августа, 23:09

Самсонова разгромила американку Крюгер и прошла в четвертый круг US Open

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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала разгромную победу над американкой Эшлин Крюгер в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:1.

Крюгер дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. У Самсоновой ни одного эйса и двойной ошибки, а также пять реализованных брейков из 11.

В четвертом круге US Open-2024 Самсонова сыграет с победительницей противостояния Ига Свентек (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Эшлин Крюгер (США) — 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/7/
Теннис
US Open
Людмила Самсонова
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