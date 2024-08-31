Самсонова разгромила американку Крюгер и прошла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала разгромную победу над американкой Эшлин Крюгер в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:1.

Крюгер дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. У Самсоновой ни одного эйса и двойной ошибки, а также пять реализованных брейков из 11.

В четвертом круге US Open-2024 Самсонова сыграет с победительницей противостояния Ига Свентек (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Эшлин Крюгер (США) — 6:1, 6:1