Этчеверри в третьем круге Australian Open может сыграть с Джоковичем

Аргентинец Томас Мартин Этчеверри во втором круге Australian Open обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа 13 минут. В третьем круге Этчеверри сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Алексей Попырин (Австралия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4