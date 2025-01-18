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Сегодня, 08:28

Ева Лис стала первым лаки-лузером, вышедшим в четвертый круг женского Australian Open с 1988 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкая теннисистка Ева Лис обыграла румынку Жаклин Кристьян в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2025 — 4:6, 6:3, 6:3.

23-летняя немка попала на турнир в качестве лаки-лузера — она уступила в финале квалификации, но вышла в основную стадию благодаря снятию россиянки Анны Калинской.

Лис стала первым лаки-лузером, вышедшим в четвертый круг Australian Open в женском одиночном разряде с момента переезда турнира в Мельбурн-парк в 1988 году.

В четвертом круге немка встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

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Теннис
Australian Open
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