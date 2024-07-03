Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:24

Кафельников: «Поражение Рублева от Комесаньи меня просто шокирует»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от аргентинца Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона.

«Рублев проиграл? Что?! Я матч не смотрел, вы меня удивили сейчас этим результатом, он меня просто шокирует. Если Андрей проигрывает южноамериканцу на траве, то мне сложно сказать, что ему дальше делать. Нужно что-то менять — может, тренера, может, менеджера», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

В прошлом году Рублев дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Дальше этой стадии спортсмен никогда не проходил на турнирах «Больших шлемов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-porazhenie-rubleva-ot-komesan-i-shokiruet/
Теннис
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
1
Обсудить
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Селиваненко: «Соперник Рублева использовал все предоставленные ему шансы»

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 3 июля: Мюллер — Медведев, Карацев — Хачанов, Алькарас — Вукич