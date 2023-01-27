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Сегодня, 19:27

Кафельников: «Главное разочарование Australian Open — Медведев»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выступление российских теннисистов и теннисисток на Australian Open.

«Главное разочарование Australian Open — Медведев. Скорее всего, он вылетит из десятки и придется начинать все заново. Рублев сыграл по своим силам, все было в его руках, но не смог преодолеть трудности с Джоковичем. Хачанов показал неплохой уровень и поборолся в полуфинале.

Оцениваю выступление мужчин как чуть выше удовлетворительного. По женщинам могу сказать только одно — разочарование», — сказал Кафельников Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-27-kafelnikov-medvedev-glavnoye-razocharovaniye-australian-open
Australian Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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