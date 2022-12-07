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Сегодня, 17:28

Кафельников — о штрафе Уимблдона: «Это их проблемы. Они сами себя ограничили в хороших спортсменах»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на денежный штраф, наложенный на организаторов Уимблдона.

7 декабря ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году.

«То, что Уимблдон решил не допускать российских и белорусских теннисистов летом, — это их проблемы. У нас блестящие теннисисты, и они сами себя ограничили в хороших спортсменах в турнире. Конечно, Уимблдон будет подавать апелляцию на этот штраф от ATP. Посмотрим, как все сложится, но Уимблдон сам создал себе проблемы», — приводит слова Кафельникова Sport24.

По информации источника, организации также угрожает исключение из ATP, если она захочет не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-12-07-kafelnikov-o-shtrafe-uimbldona-ot-atp-eto-ikh-problemy-chto-oni-ne-vzyali-nashikh-blestyashchikh-tennisistov-na-turnir
Теннис
Wimbledon
Евгений Кафельников
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ATP оштрафовала организаторов Уимблдона на 1 миллион долларов за недопуск россиян и белорусов