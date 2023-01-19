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Сегодня, 10:34

Кафельников — о победе Рублева над Руусувуори: «Самое главное, что Андрей добился результата»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над финном Эмилем Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3) во втором круге Australian Open 2023.

«Если Андрей обыграл своего соперника, значит, все было хорошо. У меня нет претензий по тому, как складывался матч. Самое главное, что Андрей добился результата. Матч против Эванса? На этой стадии уже не может быть слабых соперников. Андрею нужно подготовиться. Если он это сделает должным образом, психологически, то все будет хорошо», — сказал Кафельников «СЭ».

В третьем круге турнира Australian Open 25-летний россиянин сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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