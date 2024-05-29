Кафельников: «Хачанов и Рублев должны уверенно проходить и в третий круг»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев должны выходить в третий круг «Ролан Гаррос».

«Андрей и Карен ожидаемо победили в первом круге. Думаю, что Хачанов и Рублев должны уверенно проходить и в третий круг. По классу они заметно выше своих соперников. Поэтому больших проблем у них быть не должно», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

Во втором круге Хачанов сыграет с Йозефом Коваликом из Словакии, а Рублев — против испанца Педро Мартинеса Портеро.