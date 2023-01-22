Кафельников: «Выступление Хачанова на Australian Open уже считаю успешным»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open.

В 1/8 финала Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку в 1/8 финала Australian Open — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

«Выступление Карена уже считаю успешным. Ему надо сейчас наслаждаться этим моментом, выходом в четвертьфинал. Дальше, конечно, соперник серьезный. Мы ожидаем, что Хачанов выйдет победителем из этого противостояния, но ему будет очень непросто. Корда на пике формы, играет с воодушевлением, уверенно. Все зависит от того, как сложатся обстоятельства, будет сложно, но все возможно», — приводит слова Кафельникова Sport24.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).