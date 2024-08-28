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Сегодня, 04:54

Медведев сыграет с Марожаном во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Венгерский теннисист Фабиан Марожан вышел во второй круг турнира US Open. В пяти сетах он выиграл у серба Хамада Меджедовича — 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4. Следующим соперником венгра будет россиянин Даниил Медведев.

В других сегодняшних матчах испанец Карлос Алькарас победил австралийца Ли Ту, швейцарец Стэн Вавринка потерпел поражение от итальянца Маттиа Беллуччи, а австралиец Кристофер О`Коннелл выиграл у чилийца Николаса Харри.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

Себастьян Корда (США, 16) — Корантен Муте (Франция) — 7:6 (7:3), 6:1, 6:0

Флавио Коболли (Италия, 31) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, Q) — Хауме Мунар (Испания) — 6:4, 3:6, 6:3, 7:5

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Николас Харри (Чили, 26) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Ли Ту (Австралия, Q) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Медведев вышел во второй круг, Хачанов проиграл Эвансу, матчи Потаповой и Шнайдер. Онлайн-трансляция US Open

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Стэн Вавринка
0
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