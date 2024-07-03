Рууд уступил Фоньини во втором круге Уимблдона

Норвежец Каспер Рууд проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге Уимблдона — 4:6, 5:7, 7:6 (7:1), 3:6.

Матч длился 3 часа 22 минуты.

Фоньини вышел в третий круг и встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3