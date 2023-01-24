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Сегодня, 13:26

Федерация тенниса Азербайджана направила протест в ITF из-за надписей Хачанова

Ана Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Федерация тенниса Азербайджана (ФТА) направила протест в Международную теннисную федерацию (ITF) из-за надписей, которые Карен Хачанов оставлял на камере после матчей Australian Open.

ФТА также сообщила, что ее глава Октай Асадов поговорил с главой Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

«Октай Асадов сказал своему российскому коллеге, что повторяющиеся провокации недопустимы. Он считает, что нужно принять строгие меры. Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что он серьезно обеспокоен этим инцидентом и что определенные меры будут приняты в ближайшее время», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Кроме того, федерация осудила организаторов Australian Open за то, что на турнир пустили людей с флагами Нагорного Карабаха, который они назвали «сепаратистским режимом».

После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» После выхода в четвертьфинал турнира россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!»

22 января Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова за данную надпись.

Арцах — непризнанная республика, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана, на территории которого находится. Население составляют преимущественно армяне.

Карен Хачанов. Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?

Источник: https://aztf.az/en/news/xacanovun-novbeti-texribati-ile-de-bagli-rtf-ye-muraciet-olundu-az/
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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