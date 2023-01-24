Федерация тенниса Азербайджана направила протест в ITF из-за надписей Хачанова

Федерация тенниса Азербайджана (ФТА) направила протест в Международную теннисную федерацию (ITF) из-за надписей, которые Карен Хачанов оставлял на камере после матчей Australian Open.

ФТА также сообщила, что ее глава Октай Асадов поговорил с главой Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

«Октай Асадов сказал своему российскому коллеге, что повторяющиеся провокации недопустимы. Он считает, что нужно принять строгие меры. Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что он серьезно обеспокоен этим инцидентом и что определенные меры будут приняты в ближайшее время», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Кроме того, федерация осудила организаторов Australian Open за то, что на турнир пустили людей с флагами Нагорного Карабаха, который они назвали «сепаратистским режимом».

После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» После выхода в четвертьфинал турнира россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!»

22 января Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова за данную надпись.

Арцах — непризнанная республика, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана, на территории которого находится. Население составляют преимущественно армяне.