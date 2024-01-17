Котов не смог выйти в третий круг Australian Open

Российский теннисист Павел Котов проиграл итальянцу Флавио Коболли во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 6:2 в пользу Коболли. Спортсмены провели на корте 3 часа 16 минут.

65-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 100-й ракетки мира Коболли 5 эйсов, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге турнира итальянец сыграет с Алексом Де Минауром (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Флавио Коболли (Италия, Q) — Павел Котов (Россия) — 7:5, 6:3, 5:7, 6:2

Себастьян Баэс (Аргентина, 26) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:5, 2:6, 6:2, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 12) — Юго Гастон (Франция, LL) — 6:0, 6:3, 6:1