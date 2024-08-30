Коболли, Пол и Гоффен вышли в третий круг US Open

Итальянец Флавио Коболли переиграл бельгийца Зизу Бергса во втором круге US Open — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3. Следующим его соперником станет победитель матча Фабиан Марожан (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия). Также в третий круг вышли американец Томми Пол после отказа австралийца Макса Перселла, бельгиец Давид Гоффе, обыгравший француза Адриана Маннарино, австралиец Алекс Де Минаур, победивший финна Отто Виртанена, чех Якуб Меншик, канадец Габриэль Диалло и британец Дэниэл Эванс. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Томми Пол (США, 14) — Макс Перселл (Австралия) — 7:5, 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:7 (8:10), 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) Флавио Коболли (Италия, 31) — Зизу Бергс (Бельгия) — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3 Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:3) Якуб Меншик (Чехия) — Тристан Скулкейт (Австралия) — 6:7 (4:7), 2:6, 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (10:3) Габриэль Диалло (Канада, Q) — Артур Филс (Франция, 24) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 Дэниэл Эванс (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:4, 6:3, 6:3