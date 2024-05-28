Корне — про ночь перед последним матчем в карьере: «Я хорошо спала, мне снился Надаль»

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала, что за день до ее последнего матча в карьере, который она провела на «Ролан Гаррос», ей снился 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

«Я хорошо спала, всю ночь мне снился Рафа... Мне приснилось, что он предложил мне сыграть трехсетовый матч в Страсбурге. Неправдоподобно, конечно. Еще там была его семья, и мы вместе праздновали. Потом я проснулась. Вот и все», — приводит Tennis Majors слова Корне.

Во вторник, 28 мая, 34-летняя спортсменка проиграла Чжэн Циньвэнь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со счетом 2:6, 1:6. Это была ее последня игра в карьере в одиночном разряде. Ранее Корне сообщила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос».

Француженка является победительницей 9 турниров WTA (6 — в одиночном разряде) и обладательницей Кубка Хопмана в составе сборной Франции.