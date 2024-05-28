Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:36

Корне — про ночь перед последним матчем в карьере: «Я хорошо спала, мне снился Надаль»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала, что за день до ее последнего матча в карьере, который она провела на «Ролан Гаррос», ей снился 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

«Я хорошо спала, всю ночь мне снился Рафа... Мне приснилось, что он предложил мне сыграть трехсетовый матч в Страсбурге. Неправдоподобно, конечно. Еще там была его семья, и мы вместе праздновали. Потом я проснулась. Вот и все», — приводит Tennis Majors слова Корне.

Во вторник, 28 мая, 34-летняя спортсменка проиграла Чжэн Циньвэнь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со счетом 2:6, 1:6. Это была ее последня игра в карьере в одиночном разряде. Ранее Корне сообщила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос».

Француженка является победительницей 9 турниров WTA (6 — в одиночном разряде) и обладательницей Кубка Хопмана в составе сборной Франции.

Источник: https://www.tennismajors.com/roland-garros-news/i-slept-well-i-dreamed-of-rafa-all-night-cornet-on-the-eve-of-her-final-appearance-763917.html
Теннис
Ролан Гаррос
0
Читайте также
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чесноков — о Медведеве на «Ролан Гаррос»: «Он уже сыграл лучше, чем год назад»

Эрика Андреева уступила Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос»