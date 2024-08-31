Тиафо переиграл Шелтона в третьем круге US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертый круг US Open, обыграв в пяти сетах соотечественника Бена Шелтона — 4:6, 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Следующий соперник Тиафо определится в матче Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).

В другой встрече американец Тэйлор Фритц одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей — 6:3, 6:4, 6:2. Теперь ему предстоит встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Шан Цзюньчэн (Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Бен Шелтон (США, 13) — 4:6, 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3