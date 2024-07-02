Фритц одержал победу над О`Коннеллом в первом круге Уимблдона

12-я ракетка мира американец Тэйлор Фритц в трех сетах победил австралийца Кристофера О`Коннелла в первом круге Уимблдона-2024.

Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Фритца.

Следующим соперником американца станет победитель матча Кеи Нисикори (Япония) — Артур Риндеркнех (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 13) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:2, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 7:5, 7:5, 6:3

Флавио Коболли (Италия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания, 28) — Элиас Имер (Швеция, Q) — 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3