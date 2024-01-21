Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:24

Фритц обыграл Циципаса и в четвертьфинале Australian Open сыграет с Джоковичем

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил американцу Тэйлору Фритцу в четвертом круге Australian Open — 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа и 4 минуты.

12-я ракетка мира Фритц сделал 13 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнтов из 11. На счету Циципаса (7-й в мире) — 12 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 релизованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Фритц встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3

Источник: Australian Open
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Обсудить
Читайте также
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Украинский боевик допустил оставление плацдарма на Днепре
Пожар произошел в терминале «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Джокович — о победе над Маннарино: «Первые два сета были одними из лучших за долгое время»
Александрова и Калинская не смогли выйти в четвертьфинал парного Australian Open
«Это была ошибка». Украинскую теннисистку заставили извиниться после рукопожатия с россиянкой
Джокович вышел на второе место по количеству сухих сетов на турнирах «Большого шлема»
Джокович победил Маннарино и вышел в четвертьфинал Australian Open
Тимофеева проиграла украинке Костюк в четвертом круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Александрова и Калинская не смогли выйти в четвертьфинал парного Australian Open

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки Котляр с россиянкой Минчевой на юниорском Australian Open