Фритц обыграл Штрикера и вышел в четвертьфинал US Open

Сегодня, 03:34
Американский теннисист Тэйлор Фритц в 1/8 финала US Open обыграл швейцарца Доминика Штрикера со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 25-летнего американца 17 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Фритц встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Борна Гойо (Хорватия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Тэйлор Фритц (США, 9) — Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4