Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:34

Фритц обыграл Штрикера и вышел в четвертьфинал US Open

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Американский теннисист Тэйлор Фритц в 1/8 финала US Open обыграл швейцарца Доминика Штрикера со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 25-летнего американца 17 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Фритц встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Борна Гойо (Хорватия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 9) — Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

Источник: Сетка US Open
US Open
Тэйлор Фритц
0
Читайте также
«Хочу помочь «Динамо» снять проклятие жены Севидова!» Михаил Лихачев — об объятиях Марадоны, автографе Яшина и зарплате чемпиона мира
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
ПВО РФ перехватила украинские БПЛА в Курской области и в Крыму
Американский сенатор назвал «вескую причину» отстранить Трампа от выборов
Отставка Резникова может быть связана с грядущим визитом Зеленского в США
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиафо обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал US Open

Гауфф победила Возняцки, Свентек сыграет с Остапенко в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября