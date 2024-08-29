Фритц победил Берреттини и вышел в третий круг US Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц выиграл во втором круге турнира US Open. В трех сетах он обыграл итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 7:6 (7:1), 6:1.

Матч длился 2 часа 12 минут. 26-летний американец подал 7 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 подач навылет и 5 двойных ошибок.

Следующим соперником Фритца будет аргентинец Франсиско Комесанья.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 12) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:1), 6:1