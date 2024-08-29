Фритц победил Берреттини и вышел в третий круг US Open

Сегодня, 06:14
Американский теннисист Тэйлор Фритц выиграл во втором круге турнира US Open. В трех сетах он обыграл итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 7:6 (7:1), 6:1.
Матч длился 2 часа 12 минут. 26-летний американец подал 7 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 подач навылет и 5 двойных ошибок.
Следующим соперником Фритца будет аргентинец Франсиско Комесанья.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 12) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:1), 6:1