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Сегодня, 08:30

Фритц стал первым американцем, вышедшим в финал турниров «Большого шлема» за последние 15 лет

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Фрэнсиса Тиафо в полуфинале US Open-2024.

Встреча прошла 7 сентября и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 26-летнего спортсмена. В решающем матче Открытого чемпионата США 12-я ракетка мира сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Фритц стал первым американским теннисистом за последние 15 лет, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Последний раз это удавалось Энди Роддику, который выступал в финале Уимблдона-2009. В этой встрече американец уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Теннис
US Open
Тэйлор Фритц

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