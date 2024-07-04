Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:50

Хачанов потерпел поражение от 220-й ракетки мира Алиса во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
Карен Хачанов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

22-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов в пяти сетах уступил французу Кантену Алису во втором круге Уимблдона-2024 — 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету занимающего 220-е место в рейтинге АТР Алиса 24 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Алиса на Уимблдоне станет Хольгер Руне из Дании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кантен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21) — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Карен Хачанов
7
Обсудить
Читайте также
Бывший нападающий «Ливерпуля» Фирмино стал пастором в 32 года
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова по делу о мошенничестве
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Свентек вышла в третий круг Уимблдонского турнира
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин и Джокович прошли дальше, Хачанов вылетел
Касаткина разгромила Миядзаки, Джокович прошел Фернли, Хачанов проиграл Алису: онлайн-трансляция Уимблдона
Хромачева и Рахимова одержали победу в первом круге парного Уимблдона
Руне сыграет в третьем круге Уимблдонского турнира
Сафиуллин вновь хорош на Уимблдоне. Россиянин может произвести фурор второй год подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Хромачева и Рахимова одержали победу в первом круге парного Уимблдона

Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин и Джокович прошли дальше, Хачанов вылетел