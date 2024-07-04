Хачанов потерпел поражение от 220-й ракетки мира Алиса во втором круге Уимблдона

22-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов в пяти сетах уступил французу Кантену Алису во втором круге Уимблдона-2024 — 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету занимающего 220-е место в рейтинге АТР Алиса 24 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Алиса на Уимблдоне станет Хольгер Руне из Дании.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кантен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21) — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4