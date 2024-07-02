Блинкова не смогла обыграть Гарсию в стартовом матче Уимблдонского турнира

Сегодня, 21:21
Российская теннисистка Анна Блинкова в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии в первом круге Уимблдона-2024 — 4:6, 5:7.
Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гарсии 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Следующей соперницей француженки станет Бернарда Пера из США, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову (7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:6)).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5