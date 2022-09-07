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«Большой шлем»

7 сентября, 04:23

Гарсия вышла в полуфинал US Open

Евгений Козинов
Корреспондент

Француженка Каролин Гарсия одержала победу в четвертьфинале турнира US Open. В двух сетах она переиграла американку Кори Гауфф.

Матч продолжался 1 час 38 минут. На счету 28-летней Гарсии 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 22 невынужденные ошибки. Ее 18-летняя соперница 5 раз подала на вылет, допустила 6 двойных и 22 невынужденных ошибок.

Соперницей Гарсии по полуфиналу будет Онс Жабер из Туниса.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Кори Гауфф (США, 12) — 6:3, 6:4

Теннис
US Open
Каролин Гарсия
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