Бадоса победила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open

Сегодня, 05:28
Испанская теннисистка Паула Бадоса в четвертьфинале Australian Open обыграла американку Кори Гауфф со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету 27-летней испанки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Бадоса встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Паула Бадоса (Испания, 11) — Коко Гауфф (США, 3) — 7:5, 6:4