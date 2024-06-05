Гауфф дала совет россиянке Мирре Андреевой перед матчем с Соболенко

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на выход 17-летней россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвертом круге турнира Андреева обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву со счетом 7:5, 6:2.

«Помню, когда я дошла до своего первого четвертьфинала, то почувствовала, что титул очень близок и также далек. Единственный совет, который я могу ей дать — это быть здесь и сейчас. Верить, в успех, но не думать об этом. Иногда нам может показаться, что мы близки к развязке, но впереди еще долгий путь», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Третья ракетка мира считает, что Андреева добьется успехов в будущем.

«Приятно видеть, как она улучшает свой результат каждую неделю. Я надеюсь, что она сможет продолжать в том же духе, несмотря на все трудности. Мирра добьптся успеха, потому что она отличный игрок», — добавила Гауфф.

Игра между Андреевой и Соболенко пройдет в среду, 5 июня. Спортсменки дважды встречались друг с другом в WTA-туре. Оба матча выиграла белорусская теннисистка.

Ранее «Ролан Гаррос» опубликовал анонс этой встречи, в котором представил Андрееву «бесстрашной Миррой».