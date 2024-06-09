Гауфф и Синякова победили в финале парного разряда «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Катержина Синякова и американка Кори Гауфф обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини в финале женского парного турнира «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча длилась 1 час 42 минуты.

У Гауфф и Синяковой два эйса, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. У Эррани и Паолини одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Синякова в восьмой раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде и впервые «Ролан Гаррос». Гауфф первый раз в карьере стала победительницей турнира в паре.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехия, 5) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 11) — 7:6 (7:3), 6:3