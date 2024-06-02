Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 1/8 финала американка со счетом 6:1, 6:2 победила итальянку Элизабетту Коччаретто.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Гауфф 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччаретто ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Гауфф сразится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:2

Следующий соперник

Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8)