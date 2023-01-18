Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:11

Гауфф на тай-брейке обыграла Радукану во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open-2023.

Во втором круге она обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Гауфф за выход в следующий раунд турнира «Большого шлема» поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 29) — Бернарда Пера (США).

В другом матче испанка Кристина Букша победила канадку Бьянку Андрееску (2:6, 7:6 (9:7), 6:4) и в третьем круге сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 7) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:3, 7:6 (7:4)

Кристина Букша (Испания, Q) — Бьянка Андрееску (Канада) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4

Теннис
Australian Open
Кори Гауфф
Эмма Радукану
0
Читайте также
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Медведев прошел в третий круг Australian Open
Касаткина разгромно проиграла Грачевой в первом круге Australian Open
Хачанов в четырех сетах обыграл Каблера и вышел в третий круг Australian Open
Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open
Остапенко обыграла Бондар и вышла в третий круг Australian Open
Потапова обыграла Стивенс в первом круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хачанов в четырех сетах обыграл Каблера и вышел в третий круг Australian Open

Касаткина разгромно проиграла Грачевой в первом круге Australian Open