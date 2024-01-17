Гауфф обыграла Доулхайд и вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 08:20
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла соотечественницу Кэролайн Доулхайд во втором круге Australian Open — 7:6 (7:2), 6:2.
Встреча теннисисток длилась 1 час 44 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд один эйс, две двойных ошибки и два реализованного брейк-пойнта из семи.
В третьем круге Гауфф сыграет с американкой Алисией Паркс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 4) — Кэролайн Доулхайд (США) — 7:6 (7:2), 6:2