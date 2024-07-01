Гауфф обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона

Американская теннисистка Коко Гауфф в первом круге Уимблдона обыграла соотечественницу Кэролайн Доулхайд со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 20-летней американки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге Гауфф встретится с Анкой Алексией Тодони из Румынии. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Коко Гауфф (США, 2) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:1, 6:2 Линда Носкова (Чехия, 26) — Сара Эррани (Италия) — 7:6 (7:3), 6:1 Эмма Наварро (США, 19) — Ван Цян (Китай) — 6:0, 6:2 Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:2 Бьянка Андрееску (Канада) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 6:2 Сонай Картал (Великобритания, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 29) — 3:6, 6:2, 6:0