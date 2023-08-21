Гауфф оценила свои шансы на успешное выступление на US Open

Сегодня, 21:51
Американская теннисистка Коко Гауфф заявила, что не будет завышать или занижать свои ожидания от выступления на Открытом чемпионате США.
«Просто нужно принять, что я буду в центре внимания и также сосредоточиться на своем последовательном пути. Путь каждого из нас — это не то, что правильно и не то, что произойдет. Даже тот путь, который вы хотите для себя, может не сложиться. Нужно просто отдавать все силы здесь и сейчас. Это все, что мы можем сделать. Я собираюсь выложиться на US Open. Если все пройдет хорошо, то будет здорово. Если нет, я буду готовиться к следующему турниру. Такой подход у вас должен быть. Я не могу контролировать, как я играю. Нужно уметь принимать как хорошее, так и плохое, и продолжать усердно работать. Именно это я и собираюсь сделать на Открытом чемпионате США», — приводит Tennis World слова спортсменки.
Ранее Гауфф выиграла турнир в Цинциннати. В финале «мастерса» американка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4. Это первая победа для 19-летней Гауфф на турнире категории WTA 1000. Всего на ее счету 5 титулов в одиночном разряде.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.