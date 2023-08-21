Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Теннис

Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:51

Гауфф оценила свои шансы на успешное выступление на US Open

Алина Савинова
Telegram Дзен

Американская теннисистка Коко Гауфф заявила, что не будет завышать или занижать свои ожидания от выступления на Открытом чемпионате США.

«Просто нужно принять, что я буду в центре внимания и также сосредоточиться на своем последовательном пути. Путь каждого из нас — это не то, что правильно и не то, что произойдет. Даже тот путь, который вы хотите для себя, может не сложиться. Нужно просто отдавать все силы здесь и сейчас. Это все, что мы можем сделать. Я собираюсь выложиться на US Open. Если все пройдет хорошо, то будет здорово. Если нет, я буду готовиться к следующему турниру. Такой подход у вас должен быть. Я не могу контролировать, как я играю. Нужно уметь принимать как хорошее, так и плохое, и продолжать усердно работать. Именно это я и собираюсь сделать на Открытом чемпионате США», — приводит Tennis World слова спортсменки.

Ранее Гауфф выиграла турнир в Цинциннати. В финале «мастерса» американка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4. Это первая победа для 19-летней Гауфф на турнире категории WTA 1000. Всего на ее счету 5 титулов в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/136621/cori-gauff-addresses-us-open-chances-after-first-wta-1000-title-/
Теннис
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винус, Возняцки, Изнер и Джонсон получили wild card на US Open-2023