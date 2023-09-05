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«Большой шлем»

5 сентября, 22:46

Гауфф: «Мне было трудно против Остапенко, она умеет возвращаться в матчи при любом счете»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко (6:0, 6:2) в четвертьфинале US Open.

«Чувствую себя прекрасно. Я так счастлива! В прошлом году я вылетела в четвертьфинале, в этот раз хотелось выступить получше. Впереди еще длинный путь, но я уже рада и готова работать, готовиться к следующему матчу.
Если честно, мне было некомфортно всю игру, даже на матчболах. Я знаю, как играет Остапенко. Она умеет возвращаться в матчи вне зависимости от счета на табло. Поэтому я просто пыталась выиграть каждый розыгрыш. С Остапенко правда сложно, потому что с ней нельзя быть слишком агрессивной. Я старалась применять силу, когда могла, и чаще всего пыталась отправить мяч как можно глубже в корт. Елена — отличная теннисистка и провела хороший турнир», — приводит официальный сайт US Open слова Гауфф.

В полуфинале Гауфф сыграет против победителя матча Сорана Кирстя — Каролина Мухова.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Елена Остапенко
Кори Гауфф
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