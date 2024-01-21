Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 05:20
Американская теннисистка Коко Гауфф в 1/8 финала Australian Open обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 19-летней американки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 4) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:1, 6:2