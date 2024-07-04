Зверев одержал уверенную победу над Гироном во втором круге Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2024 в одиночном разряде.

В первом раунде 4-я ракетка мира за 1 час 34 минуты обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:2, 6:1, 6:4.

Следующим соперником Зверева станет Кэмерон Норри из Великобритании. Счет в личных встречах — 5-2 в пользу представителя Германии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1, 6:4