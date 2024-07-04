Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

4 июля, 23:23

Зверев одержал уверенную победу над Гироном во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2024 в одиночном разряде.

В первом раунде 4-я ракетка мира за 1 час 34 минуты обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:2, 6:1, 6:4.

Следующим соперником Зверева станет Кэмерон Норри из Великобритании. Счет в личных встречах — 5-2 в пользу представителя Германии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1, 6:4

Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова по делу о мошенничестве
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Касаткина — о матче с Бадосой: «Когда вы ровесницы, всегда получается интересная битва»
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин и Джокович прошли дальше, Хачанов вылетел
Медведев — Штруфф, матчи Касаткиной, Алькараса и Шнайдер. Онлайн-трансляция Уимблдона
Руусувуори выбил Циципаса с Уимблдонского турнира
Блинкова в паре с Шериф завоевала путевку во второй круг Уимблдона
Самсонова обыграла Аванесян и вышла в третий круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Руусувуори выбил Циципаса с Уимблдонского турнира

Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин и Джокович прошли дальше, Хачанов вылетел