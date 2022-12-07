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Сегодня, 18:50

Глава МОК Бах осудил правительство Великобритании за недопуск россиян на Уимблдон

Анна Горшкова
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил правительство Великобритании за недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон-2022

«Да, правительства не должны решать по политическим причинам, кто должен выступать в спортивных соревнованиях. К сожалению, британское правительство здесь не едино, хотя оно же поддержало резолюцию, где говорится, что политическая нейтральность МОК должна поддерживаться», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Также глава МОК заявил, что сейчас организации должны работать над тем, чтобы защищать спортсменов от полной политизации спорта.

«Сегодня это Россия и Белоруссия, завтра другие страны, потом будут контрсанкции. Тогда просто не будет глобального спорта. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы быть объединяющей силой, защищать спортсменов от полной политизации спорта», — отметил Бах.

7 декабря Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала организаторов Уимблдона за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире 2022 года. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

На Уимблдоне-2022 в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — Елена Рыбакина из Казахстана. ATP и WTA не начисляли рейтинговые очки за участие в турнире из-за недопуска теннисистов из России и Белоруссии.

Источник: РИА Новости
Теннис
Wimbledon
Томас Бах
МОК
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