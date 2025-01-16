Панова в паре с Го вышли во второй круг Australian Open

Россиянка Александра Панова в паре с китаянкой Го Ханьюй вышли во второй круг парного разряда Australian Open. В двух сетах они обыграли канадку Лизетту Кабреру и австралийку Тайлу Престон — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 32 минуты. Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Лизетт Кабрера/Тайла Престон (Канада/Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)