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Сегодня, 05:15

Панова в паре с Го вышли во второй круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Александра Панова в паре с китаянкой Го Ханьюй вышли во второй круг парного разряда Australian Open. В двух сетах они обыграли канадку Лизетту Кабреру и австралийку Тайлу Престон — 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Лизетт Кабрера/Тайла Престон (Канада/Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Australian Open
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