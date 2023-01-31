Тренер Джоковича о травме: «97 процентов игроков после таких результатов МРТ сразу снимаются»

Тренер чемпиона Australian Open Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, как его подопечный справлялся с травмой ноги по ходу турнира. Серб травмировался на победном турнире в Аделаиде.

«Позвольте мне сказать так. Я не говорю 100 процентов, но 97 процентов игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются. Но не Новак – он с другой планеты. Его мозг работает иначе. Я с ним четыре года, но он до сих пор не перестает меня удивлять.

Он отдал все. 77 процедур в день. С каждым днем ему становилось лучше, хотя я этого не ожидал. Честно говоря, я был в шоке. Окей, первые два круга еще ничего, но в матче с Димитровым мне было очень страшно. Но он прошел через это и выиграл турнир», – сказал Иванишевич на пресс-конференции.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.