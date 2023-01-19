Грачева обыграла Стефанини и вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 11:57
Российская теннисистка Варвара Грачева во втором круге Australian Open обыграла итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 22-летней россиянки две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 13.
В третьем круге Грачева встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 6:3, 6:1