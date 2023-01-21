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«Большой шлем»

Сегодня, 04:38

Грачева проиграла в третьем круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Варвара Грачева потерпела поражение в третьем круге турнира Australian Open. В двух сетах она проиграла Каролине Плишковой из Чехии — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 17 минут. 22-летняя россиянка сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 30-летняя чешка подала 6 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Плишковой будет победительница матча Чжан Шуай — Кэти Волынец.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия) Варвара Грачева (Россия) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2023/11/7/
Теннис
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