Грачева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Представляющая Францию теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв румынку Ирину-Камелию Бегу — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 35 минут.

Грачева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе румынской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертом круге турнира Грачева сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Пэйтон Стирнс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Варвара Грачева (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:5, 6:3