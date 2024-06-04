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Григор Димитров — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Димитров сыграет с Синнером в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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Болгарский теннисист Григор Димитров сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции во вторник, 4 июня. Время начала — около 14.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Димитров — Синнер бесплатно смотрите в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний ведет представитель Италии 3-1.

Синнер в текущем сезоне потерпел только два поражения (от Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса).

Четвертьфинал «мэйджора» в Париже — лучший результат Димитрова в карьере на этом грунтовом турнире.

22-летний итальянец — вторая ракетка мира. 33-летний болгарин — 10-й номер рейтинга ATP.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Григор Димитров
Янник Синнер
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