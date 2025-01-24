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Сегодня, 08:40

Губерниев считает, что разговоры о спаде лучших российских теннисистов необоснованы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских теннисистов на Australian Open-2025.

«В теннисе сумасшедшая конкуренция. Жалко, что тройка наших лидеров сыграла неудачно в Австралии, но в этом виде спорта конкуренция выше, чем в легкой атлетике. Если ты в топ-10 рейтинга, то у тебя космический уровень. Наш теннис, как и шахматы, всегда борется за высокие места. Это не может не радовать. Не считаю, что в российском теннисе есть спад.

Даниил Медведев очень эмоциональный человек. Это зачастую ему мешает. Мы привыкли к таким колебаниям. Сегодня проиграл, завтра победит. Еще штраф поймал... Медведев пытается преодолеть свой спад и может выиграть следующий турнир», — сказал Губерниев Metaratings.ru

Сильнейшие российские теннисисты вылетели из мужской сетки турнира в одиночном разряде на ранних стадиях.

Андрей Рублев вылетел в первом раунде от бразильца Жоао Фонсеки, Даниил Медведев во втором круге проиграл американцу Лернеру Тьену, а Карен Хачанов в третьем круге уступил американцу Алексу Михельсену.

В женской сетке дальше всех (до 1/4 финала) дошла Анастасия Павлюченкова, а Мирра Андреева вылетела в 1/8 финала. Обеих россиянок обыграла 1-я ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия).

Источник: Metaratings
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Теннис
Australian Open
Дмитрий Губерниев
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