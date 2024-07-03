Спортивный психолог: «Поведение Рублева на корте идет из детства»

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался об эмоциях Андрея Рублева во время матча первого круга Уимблдона.

«Это достаточно редкое поведение, но есть случаи, когда спортсмен сам себя наказывает. Есть такой тип поведения «самонаказание».У нас всех были родители и тренеры, которые нас наказывали, если мы что-то делали не так. Мы выросли, а эта наказующая часть осталась встроена в психику с детства. Кто-то карит себя словами, а кто-то дает сам себе пощечину. Есть крайние случаи, когда человек наносит себе какие-то мелкие побои. Назвать это нормой нельзя, но это не часто встречается. В теннисе можно, что спортсмен сам себя обзывает или бьет по бедру», — приводит слова Гущина «Спорт День за Днем».

Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона. Во время матча спортсмен разбил себе ракеткой колено в кровь.