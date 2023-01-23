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Хачанов — Корда: где и во сколько смотреть матч на Australian Open

Галина Глазко
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Во вторник, 24 января, российский теннисист Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды в матче 1/4 финала Australian Open. Встреча пройдет на центральном корте «Рода Лейвера» в Мельбурне (Австралия).

Начало матча — в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире посмотреть матч можно на платформах канала Eurosport.

Хачанов в 1/8 финала обыграл японца Есихито Нисиоку (6:0, 6:0, 7:6 (7:4)), а Корда победил поляка Хуберта Хуркача (3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7)).

Счет по личным встречам Хачанова и Корды — 2:1 в пользу американского теннисиста.

Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь

Australian Open
Карен Хачанов
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